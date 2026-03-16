CDA en Partij voor de Dieren in discussie over duurzaamheid | Grote Markt 1

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart in aantocht start OOG met een nieuwe reeks van de videopodcast Grote Markt 1. In zeven afleveringen gaan telkens twee lijsttrekkers met elkaar in debat over de toekomst van Groningen. Hoewel alle deelnemende partijen hiervoor zijn uitgenodigd, doet Forum voor Democratie niet mee aan de reeks; de partij laat aan OOG weten zich tijdens deze campagne te willen focussen op andere elementen.

In elke aflevering reageren de kandidaten op vijf korte stellingen en geven zij hun visie op wat momenteel het grootste probleem van de gemeente is. De presentatie is in handen van Annelies van Santen en politiek verslaggever Ecco van Oosterhout.

In deze aflevering schuiven Jalt de Haan (CDA) en Jeannette Bosma (Partij voor de Dieren) aan tafel. Aan de hand van de stellingen spreken zij onder meer over de vraag of statushouders voorrang moeten krijgen op de woningmarkt en of thuis- en daklozen moeten worden opgevangen in de Nieuwe Boteringestraat. Ook komen een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in de bebouwde kom, gratis openbaar vervoer voor minima en meer zeggenschap voor inwoners over kunstwerken in hun buurt aan bod. Daarnaast gaan De Haan en Bosma met elkaar in debat over de vraag of de auto vaker plaats moet maken voor voetgangers en fietsers, en beantwoorden zij de vraag, ook als voetballiefhebbers, of FC Groningen eigenaar moet worden van de Euroborg.