Casper Goedkoop langer door als assistent bij FC Groningen

Casper Goedkoop blijft langer verbonden aan FC Groningen. De assistent-trainer heeft zijn contract met twee seizoenen verlengd en maakt daarmee tot medio 2028 deel uit van de technische staf onder leiding van hoofdtrainer Dick Lukkien.

De 53-jarige Goedkoop kwam in de zomer van 2023 samen met Lukkien over naar FC Groningen en gaat nu zijn derde seizoen in bij de club. Eerder werkte hij al zeven jaar als assistent van Lukkien bij FC Emmen.

In de jaren ’90 speelde Goedkoop in de jeugdopleiding van de club. Later liep hij stage als trainer bij het beloftenteam en was hij in 2014 één seizoen hoofdtrainer van Jong FC Groningen. In die periode begon ook zijn samenwerking met Lukkien, die inmiddels al zo’n tien jaar duurt en nu opnieuw is verlengd.