Buurtfestival viert vernieuwing Floresstraat en Floresplein

In de Korrewegwijk vind op zaterdag 28 maart het Hartwerk Festival plaats. Tijdens dit buurtfestival komen de bewoners, de gemeente en aannemer Dura Vermeer samen om de vernieuwing van de Floresstraat en het Floresplein te vieren.

De werkzaamheden zijn nog in volle gang, vanwege enige vertraging door de vorstperiode. Toch wil de organisatie dit moment alvast met de wijk vieren. Het festival biedt een inkijkje in de manier waarop bewoners, gemeente en uitvoerende partijen samenwerken aan een leefbare wijk. Ook de wethouders Carine Bloemhoff en Rik van Niejenhuis en gedeputeerde Pascal Roemers zijn van de partij.

Tijdens het festival wordt een door kinderen gemaakte palenroute geopend; dat is een kleurrijke kunstroute door de wijk. Ook wordt een nieuwe muurschildering onthuld. Verder is er live muziek, een buurtbazar, een straattheater en activiteiten voor kinderen. Ook de moskee is geopend voor bezoekers en worden Turkse hapjes geserveerd. Het buurtfeest duurt van 15 uur tot 21 uur.