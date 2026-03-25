Bewoners verbijsterd na doorzetten verhuizing dagopvang daklozen: ‘We markeren vandaag met een nieuwe naam voor het Nieuwe Kerkhof’

De 'nieuwe naam' voor het Nieuwe Kerkhof, gekozen door een actiegroep van buurtbewoners - Foto: Samen voor de Buurt

Buurtbewoners van de Hortusbuurt hebben woensdagmiddag met een ludieke actie gereageerd op het besluit van het gemeentebestuur om door te gaan met de verhuizing van een dagopvang voor daklozen van het Leger des Heils naar de Nieuwe Boteringestraat.

Nadat vanuit het Stadhuis bekend werd dat het gemeentebestuur niet terugkomt op de beslissing de dagopvang voor daklozen naar het voormalige kantoorpand, komt Samen voor de Buurt met foto’s van het Nieuwe Kerkhof met daarop een bordje, waarmee het parkje symbolisch wordt ‘hernoemd’.

“Wij zijn verbijsterd en markeren deze dag met een nieuwe naam voor het Nieuwe Kerkhof het ‘Inge Jongman-plantsoen’. Want ere wie ere toekomt”, schrijft Samen voor de Buurt in een statement.

Rechter trekt aan de rem, gemeente laat hem nu weer los

De gemeente wil de opvang verplaatsen van de Spilsluizen naar een pand tegenover de Nieuwe Kerkhof, enkele honderden meters verderop in de Hortusbuurt aan de Nieuwe Boteringestraat. Buurtbewoners, verenigd in de groep Samen voor de Buurt, zien dat niet zitten en stapten in januari naar de rechter vanwege het inspraakproces.

De rechter oordeelde dat de gemeente dit beter moest doen voordat een definitief besluit genomen mocht worden. Na herhaalde inspraakmomenten is die periode nu voorbij. Dinsdag besloot het college van burgemeester en wethouders om de geplande verhuizing alsnog door te zetten.

‘Dit gaat de draagkracht van de buurt ver te boven’

Maar dat alles is volgens Samen in de Buurt een wassen neus, schrijft de actiegroep woensdagavond. “De keuze van de locatie is nog steeds onvoldoende onderbouwd en niet transparant. Toch wordt de leefbaarheid van de buurt zwaar onder druk gezet, want de Hortusbuurt is ongeschikt voor grootschalige opvang en gaat de draagkracht van de buurt ver te boven.”

Vrees voor overlast blijft de grootste zorg bij de buurtbewoners: “De doelgroep heeft zeer intensieve zorg nodig, die niet gegeven wordt. Het Leger des Heils deelt deze zorg en kan deze passende zorg niet bieden. Het dealen van drugs en drugsgebruik zal fors toenemen en dat heeft een aanzuigende werking.”

Ook veiligheidsmaatregelen vanuit de gemeente gaan niet helpen, herhalen de bezorgde buurtbewoners: “Het veiligheidsplan is een wassen neus, want er is geen handhavingscapaciteit.”

Foto: Lars Faber Foto: Joris van Tweel Daklozen voor de huidige dagopvang van het Leger des Heils aan de Spilsluizen in 2024 (links) en het pand aan de Nieuwe Boteringestraat waar de dagopvang voor daklozen moet gaan komen (rechts).

Aanhoudende overlast bij huidige opvang: ‘Eergisteren nog politie met getrokken tasers’

De beslissing uit het Stadhuis maakt ook binnen buurtapps tongen los. Eén buurtbewoner schets het beeld van de huidige opvang aan de Spilsluizen van deze week, het doemscenario waar ook de omwonenden van de Nieuwe Kerkhof voor vrezen

“Sinds het Leger des Heils de opvang runt, is er een hele nieuwe groep daklozen die er urenlang verblijft”, schrijft een omwonende. “Ik zie het dealen, gebruiken en de zware vervuiling van de omgeving. Er worden gejatte fietsen verhandeld en er is continue ruzie. Eergisteren werden de tasers nog getrokken door de politie.”

Volgens de bewoner van de Hortusbuurt is dat slechts een greep uit de overlast: “Ik moet mijn hondje uitlaten en dat voelt totaal niet veilig. Maar het Leger des Heils verwijst naar de politie bij overlast en tegen die tijd die er zijn zijn ze alweer weg. Dit moet uit de stad! En dan met beveiliging voor de deur in een omgeving die gezag houdt! Onze buurt ‘straalt’ nu alleen met een droevige en vervuilde aanblik.”

Verhuisplannen in de maak

Een andere omwonende van de nieuwe opvanglocatie aan de Nieuwe Boteringestraat leest mee en laat aan OOG weten de komst van de opvang, gepland rond 1 mei volgend jaar, niet af te wachten.

“Wij hebben inmiddels al concrete plannen om te verhuizen. We wonen hier met jonge kinderen en merken steeds sterker dat het centrum voor ons geen geschikte plek meer is. De situatie rondom de dagopvang speelt daarin de belangrijkste rol. De opvang wordt uitgebreid, terwijl de huidige locatie nu al moeilijk beheersbaar is, wat het gevoel van veiligheid en leefbaarheid voor gezinnen onder druk zet.”