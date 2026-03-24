Buurt slaat opnieuw noodkreet tegen verhuizing daklozenopvang naar Nieuwe Boteringestraat

Nu het hoogstwaarschijnlijk lijkt dat het gemeentebestuur deze dinsdag een positieve beslissing neemt, stuurt een groep van ruim 120 bezorgde bewoners uit de Hortusbuurt opnieuw een brandbrief naar de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie rond de komst van een dagopvang voor daklozen van het Leger des Heils naar de Nieuwe Boteringestraat. ‘Samen voor de Buurt’ roept het gemeentebestuur daarmee op om het plan te heroverwegen.

De gemeente wil de opvang verplaatsen van de Spilsluizen naar een pand tegenover de Nieuwe Kerk, enkele honderden meters verderop in de wijk. De bewoners, verenigd in de groep Samen voor de Buurt, zien dat niet zitten en stapten eerder al naar de rechter vanwege het inspraakproces. De rechter oordeelde dat de gemeente dit beter moest doen voordat een definitief besluit genomen kon worden.

Die periode is inmiddels voorbij en het lijkt waarschijnlijk dat het college van burgemeester en wethouders deze dinsdag, maar in ieder geval op korte termijn, positief beslist over het vervolg van de plannen. Waar de bewoners eerst vooral het inspraakproces hekelden, gaat het masker af bij de omwonenden en gaat het in de brandbrief nu vooral om inhoudelijke bezwaren tegen de verhuizing.

De buurtbewoners herhalen niet tegen opvang voor daklozen te zijn, maar wel tegen de gekozen plek en de grotere omvang van de opvang. Ook vrezen zij dat de leefbaarheid in de buurt onder druk komt te staan. De groep maakt zich daarnaast zorgen over de doelgroep van de opvang. Volgens Samen voor de Buurt gaat het om mensen met complexe problemen, zoals verslaving en psychische klachten, die intensieve zorg nodig hebben. Ook de veiligheid is voor de omwonenden een belangrijk punt. Bewoners zien de overlast rond de huidige locatie en vrezen dat die problemen zich verplaatsen naar het centrum van de wijk. Daarnaast is er kritiek op de capaciteit van handhaving. De bewoners stellen dat er onvoldoende politie en toezichthouders zijn om de situatie goed onder controle te houden.

‘Hortusbuurt is niet geschikt’

De groep spreekt ook van een gebrek aan duidelijke communicatie vanuit de gemeente. Ze vinden dat hun zorgen niet serieus worden genomen en dat er te weinig openheid is over de plannen. Verder plaatsen zij vraagtekens bij de omvang van het pand. De opvangruimte wordt veel groter dan nu. Bewoners denken dat dit kan leiden tot meer bezoekers, ondanks dat de gemeente dat ontkent. Ook wijzen zij op twijfels die eerder binnen de gemeente en het Leger des Heils zouden bestaan over de geschiktheid van de locatie. Tot slot vinden de bewoners dat de plannen niet passen bij het beleid van de gemeente om dakloosheid juist terug te dringen.

De omwonenden besluiten hun pleidooi samenvattend: “De Hortusbuurt is niet geschikt voor een grootschalige opvang. De veiligheid is, zo blijkt telkenmale, aantoonbaar niet beheersbaar en brengt ernstge risico’s op geweldsdelicten met zich mee. Het veiligheidsplan van de gemeente voegt niets toe aan de nu bestaande tekortschietende handhaving van de openbare orde. De gemeente kan niet garanderen dat er meer politie en boa’s op permanente basis beschikbaar zijn om te handhaven. Er is nu al een tekort aan mensen. Het Leger des Heils kan en wil niet zorgdragen voor de opvang van álle daklozen en is niet in staat de juiste en passende zorg te geven aan deze complexe doelgroep. Daarbij kan het voor de gemeente, en daarmee voor de burger, een financieel debacle worden.”