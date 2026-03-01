Busje verwoest door brand in Hoogkerk

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een brand op De Verbetering in Hoogkerk is zondagavond een busje verwoest. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 22.00 uur binnen, waarna de brandweer met één tankautospuit ter plaatse kwam. “Bij aankomst van de brandweer stond de voorzijde van het geparkeerde voertuig al volledig in lichterlaaie”, vertelt Ten Cate. Met inzet van één straal hogedruk wisten de brandweerlieden het vuur snel onder controle te krijgen. Ondanks hun inzet kon niet worden voorkomen dat het busje total loss raakte.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig in de loop van de avond weggesleept.