Burgemeester brengt werkbezoek aan bezoekerscentrum Reitdiep: “Heel bijzonder om deze broedplaats te zien”

Foto: Thijs Glastra

Burgemeester Roelien Kamminga (VVD) en wethouder Janette Bosma (Partij voor de Dieren) hebben vrijdag een werkbezoek gebracht aan bezoekerscentrum Reitdiep van Het Groninger Landschap bij Noorderhoogebrug. De burgemeester liet na afloop weten onder de indruk te zijn.

“Wat je hier ziet, is naar alle waarschijnlijkheid het oudste cultuurlandschap van Europa”, vertelde directeur Marco Glastra van de natuurorganisatie aan de aanwezigen. Een cultuurlandschap is een gebied dat grotendeels is gevormd, ingericht en onderhouden door menselijke activiteiten, in tegenstelling tot een puur natuurlandschap. Glastra: “Ooit had de zee toegang tot dit gebied en was het onderhevig aan de getijden. Dat verklaart ook het bestaan van de Hoge en Lage der A in de stad. In die tijd woonden mensen hier op wierden. Het land was supervruchtbaar, waardoor dit gebied een van de dichtstbevolkte streken van Europa was.”

Belangrijke broedplaats

Uiteindelijk is het gebied ingedijkt en verdween de invloed van de zee. Toch is het landschap nog altijd erg bijzonder. “We hebben veel vogels gezien”, vertelde Kamminga na afloop van het werkbezoek. “Maar ik heb vooral geleerd dat we hier in onze gemeente een hele belangrijke broedplaats hebben die juist geschikt is voor vogels die in ons land niet zo veel meer voorkomen. Juist deze vogels komen in dit gebied broeden. Het is heel mooi, vooral ook omdat je niet direct verwacht dat we dit in de gemeente Groningen hebben. Het is heel mooi dat het erbij hoort en om het van dichtbij te zien.”

Het Groninger Landschap omschrijft het gebied als het eldorado voor weidevogels en trekvogels. In deze tijd van het jaar laat met name de grutto zich er zien, maar ook de kievit, scholekster en tureluur komen in het gebied voor, naast kluuten en verschillende eendensoorten en ganzen. Tijdens het bezoek spraken Kamminga en Bosma de ambitie uit om zich ook in de toekomst voor het behoud en de versterking van Het Groninger Landschap in te zetten.

Het bezoekerscentrum Reitdiep is toegankelijk voor het publiek. Met grote regelmaat worden er activiteiten gehouden.