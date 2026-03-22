Brandweer Haren grijpt naast podiumplek bij vaardigheidstoets in Scheemda

Het is brandweer Haren zaterdag niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van de brandweervaardigheidstoetsen. In een complex scenario in Scheemda, waarbij een elektrische auto boven het water bungelde, trok brandweer Norg aan het langste eind.

Brandweervaardigheidstoetsen zijn realistische wedstrijden georganiseerd door het ABWC, waarin brandweerploegen hun vakbekwaamheid testen. Onder hoge tijdsdruk worden ploegen beoordeeld op hun vaardigheden, samenwerking en besluitvorming. In Scheemda namen negen korpsen het tegen elkaar op, waarbij de eerste ploeg al om 07.30 uur aantrad en de laatste om 17.00 uur startte.

Scenario: auto op de rand van de kade

Het scenario was tot het moment van uitrukken geheim. De ploegen kregen op de kazerne van Scheemda de melding: een incident aan de Haven Noordzijde. Ter plaatse troffen zij een hachelijke situatie aan: een bestuurder van een elektrisch voertuig was onwel geworden en was daardoor de controle over het stuur verloren. De auto was tot stilstand gekomen op de uiterste rand van de kade, met de achterzijde boven het water.

Escalatie en beknelling

Terwijl de jury toekeek en beoordeelde, moesten de brandweerlieden snel handelen. Het scenario bevatte een venijnige tijdsfactor: als het elektrische voertuig niet tijdig veiliggesteld en gecontroleerd werd, zou het accupakket na enkele minuten gaan roken.

De situatie werd bemoeilijkt door een incident op een nabijgelegen provinciaal vaartuig. Door de schrik van het ongeluk had een kraanbediener een onvoorzichtige handeling verricht, waardoor een andere medewerker op het schip bekneld was geraakt. De ploegen moesten hun aandacht dus verdelen tussen de bungelende auto en het redden van het slachtoffer op het schip.

Uitslag

Uiteindelijk oordeelde de jury dat brandweer Norg het scenario het beste had afgehandeld. Het korps van Bad Nieuweschans legde beslag op de tweede plek, gevolgd door Finsterwolde op de derde plaats.

Haren werd vierde. Daarmee loopt de ploeg ook de kwalificatie mis voor de eerste gewestelijke ronde, die op 9 mei in Drachten wordt gehouden. Die ronde is alleen weggelegd voor de top drie van deze dag.