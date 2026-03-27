Brailleweg dicht onder viaduct zuidelijke ringweg, meerdere gevelplaten verwijderd na bijna-ongeluk met roeiers (update)

Foto: Patrick Wind, 112groningen

De Brailleweg is per direct dicht onder het viaduct van de zuidelijke ringweg. Dat besloot Rijkswaterstaat vanwege onderzoek aan de Julianabrug, nadat donderdag een gevelplaat losraakte en in het water van het Noord-Willemskanaal viel.

Na de eerste inspecties van donderdag bleek wel dat meerdere gevelplaten aan de Julianabrug instabiel waren. “Om de veiligheid te garanderen hebben we deze platen uit voorzorg verwijderd8, aldus Rijkswaterstaat. In overleg met de gemeente en de provincie Groningen zijn de Brailleweg en beide fietspaden ernaast afgesloten. Dit blijft zo totdat duidelijk is of de andere platen veilig zijn.

Rijkswaterstaat controleert de brug en andere plekken waar de gevelplaten hangen langs de ringweg nu verder met een hoogwerker. “De eerste resultaten laten zien dat de gevelbekleding langs de N7 over het algemeen goed bevestigd lijkt”, meldt Rijkswaterstaat vrijdagochtend. “Op basis van deze eerste bevindingen is er op dit moment geen directe aanwijzing voor gevaar voor weggebruikers of de omgeving. Wel blijkt dat het onderzoek uitgebreider moet worden voortgezet om de veiligheid volledig te kunnen borgen. Indien nodig worden direct aanvullende maatregelen getroffen. Dit kan tijdelijke stremmingen veroorzaken op de Ring Zuid. U kunt dan gebruik maken van een omleidingsroute, waarover tijdig wordt gecommuniceerd.”

De afsluitingen volgen op een incident van donderdag, toen een gevelplaat losraakte en in het water viel. Op het moment dat de steenstrip naar beneden kwam wilde een aantal roeiers met hun boten onder de brug door varen. Zij kwamen met de schrik vrij. Het type steenstrip dat is losgeraakt, is op meerdere plekken langs de zuidelijke ringweg gebruikt. Er waren al eerder problemen met de platen, die ook op andere plekken losraakten.