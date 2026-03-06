Bouwvoertuigen kunnen onderdoorgang Hoofdstation al gebruiken, werk aan bustunnel nadert afronding

Foto via Strukton

De bouw van de busonderdoorgang in de Spoorzone gaat de laatste fase in, schrijft Groningen Spoorzone (ProRail). Aannemer Strukton werkt de komende weken aan de afronding van de betonconstructie.

Bij de onderdoorgang moeten nog twee wanden en het fietsdek worden gestort. Aan de zuidkant van de onderdoorgang is de ondersteuning en bekisting inmiddels weggehaald. Daardoor is de pergola (de half open overkapping van de bustunnel) nu volledig te zien.

Doordat rond en in de bouwkuip grond is aangebracht, is de onderdoorgang inmiddels berijdbaar. “De bussen moeten nog even wachten tot 28 juni, maar met ons materiaal testen wij de onderdoorgang alvast”, stelt aannemer Strukton.

De komende periode werken bouwers verder aan de afbouw van de onderdoorgang. Er komt onder meer metselwerk, geluidsabsorberende beplating en verlichting. Ook wordt het omliggende park verder ingericht, wordt er asfalt aangebracht en komt er een pompinstallatie.

De gemeente werkt ondertussen aan het kruispunt bij de Stationsweg. Dat kruispunt wordt aangepast zodat de nieuwe verkeerssituatie straks goed aansluit op de busonderdoorgang.