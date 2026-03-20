Bouw van nieuw woongebouw in Selwerd vordert ondanks wintervertraging

Foto: Hans Mulder (Trebbe Bouw)

De bouw van het woongebouw Hibiscus, naast het winkelplein van Selwerd tussen de Eikenlaan en de Mispellaan), verloopt zichtbaar, constateert wonincorporatie Nijestee. Inmiddels zijn de begane grond en de eerste verdieping afgerond. Het gebouw is het eerste project binnen het grotere plan Stad in Selwerd.

Dronefoto’s gemaakt door de kraanmachinist van bouwbedrijf Trebbe laten zien hoe het gebouw vorm krijgt. Door sneeuw en vorst in januari en begin februari liep de bouw enige vertraging op, maar nu het warmer wordt, gaat het werk weer volop en veilig door.

In de Hibiscus komen 44 appartementen met ruime balkons. Op het dak wordt een grote vleermuizenkast van 4 bij 10 meter geplaatst, zodat de beschermde meervleermuis een veilige plek krijgt in de vernieuwde wijk.

De verwachting is dat de Hibiscus eind november wordt opgeleverd, zodat de eerste bewoners begin december hun sleutel kunnen ontvangen.

Onderdeel van groter project

Na de vernieuwing aan de oostkant van winkelcentrum Selwerd wordt de komende jaren het gebied tussen de Elzenlaan en [overige locatie] aangepakt. Nijestee bouwt in het wijkvernieuwingsprogramma Stad in Selwerd tien nieuwe woongebouwen.

In totaal worden 249 woningen gesloopt en daarvoor komen ongeveer 410 nieuwe woningen terug, verdeeld over sociale huur, middenhuur en koop. Ook worden 144 parkeerplaatsen en duizen verkante meter bedrijfsruimte gebouwd.