Bouw van nieuw appartementencomplex aan Antillenstraat gestart

Aan de Antillenstraat 11 is maandag officieel de bouw gestart van een nieuw appartementencomplex. Het complex komt op de plek langs het Van Starkenborghkanaal waar vroeger schildersbedrijf Poelman gevestigd was.

De bouwstart werd symbolisch gevierd met drie hamerslagen. Daarbij waren wethouder Wonen Rik van Niejenhuis, toekomstig bewoner Johan Blom en Bastiaan Piksen van Ter Steege Bouw Vastgoed aanwezig.

Het nieuwe woongebouw krijgt 62 koopappartementen. De woningen verschillen in grootte en zijn bedoeld voor verschillende groepen kopers, zoals starters en mensen die willen doorstromen naar een andere woning. De appartementen krijgen een woonkamer, één of twee slaapkamers en een eigen buitenruimte. De verkoop van de appartementen start naar verwachting eind maart.