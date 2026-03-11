Bouw kunstencentrum Tumult gaat laatste fase in

Aan de Sint Jansstraat verrijst een nieuw kunstencentrum waar muziek, theater en beeldende kunst straks onder één dak samenkomen. Sinds een paar weken wordt vooral de nieuwbouw steeds zichtbaarder.

Een deel van de oude façade van het pand staat nog, maar daarachter bevindt zich een splinternieuw gebouw. “Het zal ook redelijk industrieel blijven van binnenuit”, zegt Pim Luiten, directeur van Tumult. Het gebouw wordt de komende tijd verder afgewerkt met onder andere isolatie, vloeren en plafonds.

Het kunstencentrum, dat nu nog Vrijdag heet, gaat na de opening komende nazomer verder onder de naam Tumult. Vanaf dat moment worden alle cursussen, workshops en opleidingen van Tumult dan ook op deze locatie gegeven. Nu worden alle cursussen verspreid over de stad gegeven, aan de Walstraat, de Noorderbuitensingel en de Akkerstraat.

Samenwerking

In het nieuwe pand liggen ateliers, muzieklokalen en theaterzalen bewust door elkaar heen. Door alle disciplines in één gebouw te plaatsen, wil de organisatie samenwerking stimuleren. Luiten: “Als je op verschillende locaties werkt, zie je elkaar nauwelijks. Hier kom je elkaar straks gewoon tegen, bijvoorbeeld bij de horeca in het gebouw.”

Licht, ruimte en zicht op de stad

Een van de nieuwe ruimtes wordt een tekenatelier met grote ramen op het noorden en oosten. Dat zorgt voor veel natuurlijk licht, wat ideaal is voor beeldende kunst. Vanuit het atelier is ook uitzicht op de Martinitoren. Verder zijn er studio’s voor DJ’s en theater- en/of concertzalen waar opgetreden wordt. Aan de achterzijde aan het gebouw komt een glazen uitgang richting het Forum. Luiten: “Ik denk dat dit zelfs de drukste ingang gaat worden.”

De sleutel van het gebouw wordt op 3 juli overgedragen. Als alles volgens planning verloopt opent Tumult op zaterdag 26 september officieel de deuren, met een speciaal openingsprogramma.