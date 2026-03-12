Bouw appartementen aan de Bottelroosstraat gestart

Foto: Rieks Oijnhausen. Start bouw appartementen Selwerd

Wethouder Eelco Eikenaar en bestuurder Bas Krajenbrink van woningcorporatie Patrimonium hebben donderdag de bouw van een appartementencomplex aan de Bottelroosstraat in Selwerd officieel gestart.

Aan de Bottelroosstraat komt een appartementencomplex met 76 huishoudens. In het complex komen sociale huurwoningen. De eerste inwoners verhuizen in de loop van 2027 richting het nieuwe complex.

In heel Selwerd worden nieuwe woningen gebouwd. Zo zijn bouwvakkers ook aan de Eikenlaan en Elzenlaan druk bezig. Alle werkzaamheden vallen onder Sunny Selwerd, een initiatief dat gaat over het verduurzamen en vernieuwen van de wijk.