Boomfeestdag op kinderboerderij Stadspark: leerlingen helpen mee met aanplant nieuwe wilgen

Bij de kinderboerderij in het Stadspark gingen maandagochtend twintig nieuwe bomen de grond in, ter gelegenheid van Boomfeestdag in onze gemeente. Leerlingen van de W.A. van Lieflandschool hielpen een handje mee.

Na een lekkere crêpe in de maag van de kinderen zorgde de draaimolen Pronkjewail voor vrolijke muziek tijdens de opening van het evenement door wethouder Carine Bloemhoff en de kinderburgemeester Biene: ‘Ik vind het erg goed dat ze dit organiseren, want de kinderen zijn super enthousiast en doen iets goeds voor het milieu’.

Het merendeel van de nieuwe bomen is wilgen, omdat deze boom snel groeit en een goede schuilplek voor veel dieren kan zijn op de kinderboerderij. De Boomfeestdag wordt jaarlijks georganiseerd door de afdeling Natuur- en Duurzaamheidseducatie van de gemeente. De leerlingen van de school hebben als voorbereiding op deze dag lessen gehad over welke beestjes waar leven en hoe een boom groeit.