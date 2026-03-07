Bontenbal voert in Groningen actie tegen reclamebelasting: “Zoek de samenwerking op”

Foto: Willem Poppes

Fractievoorzitter Henri Bontenbal van het CDA in de Tweede Kamer heeft zaterdag een bezoek gebracht aan de stad Groningen. Tijdens het bezoek liet de partij zich kritisch uit over de reclamebelasting.

“Het was een heel mooi bezoek”, vertelt lijsttrekker Jalt de Haan van de partij. “Ik vind het ook best wel bijzonder dat Bontenbal vanuit Rotterdam naar Groningen komt om hier te komen kijken wat er speelt.” Op de vraag of De Haan daar veel moeite voor heeft moeten doen, antwoordt hij ontkennend: “Dat ging best wel makkelijk. Hij vindt het belangrijk om eens in de zoveel tijd de provincies te bezoeken. Wat wel bijzonder is, is dat dit bezoek plaatsvindt een week voor de verkiezingen. Hij kan in deze periode zoveel gemeenten bezoeken; voor onze fractie is het een extra stimulans, en wellicht ook een beloning dat we hier hard aan de weg timmeren en dat dit vanuit Den Haag duidelijk gezien wordt.”

Boeken

Het bezoek begon zaterdagochtend bij Boekhandel Riemer aan de Nieuwe Ebbingestraat. Daar werd gesproken over de waarde van ondernemerschap en waar men landelijk en lokaal tegenaan loopt. “Ik zag aan Bontenbal dat hij genoot in de winkel,” aldus De Haan. “Hij is een fervent lezer en was onder de indruk van de titels die in de winkel lagen uitgestald.”

Daarna vertrok het gezelschap naar studentenvereniging Navigators. Hoewel De Haan de afgelopen maanden vooral sportverenigingen bezoekt, benadrukt hij dat studentenverenigingen van groot belang zijn voor de stad. Tijdens dit onderdeel dook Bontenbal even achter de bar om wat biertjes te tappen en hield hij een toespraak waarbij hij de waarde van het CDA voor Groningen onderstreepte.

Ludieke actie op de Grote Markt

Vervolgens ging de delegatie naar de Grote Markt om zich uit te spreken tegen de reclamebelasting. Volgens het CDA moet dit in een breder perspectief worden gezien: als reclame een probleem is, moet de gemeente samen met ondernemers naar een oplossing zoeken in plaats van een belasting op te leggen.

De partij stond hier ludiek bij stil door een groot bord te onthullen met daarop de namen van ondernemers uit de stad, Haren en Ten Boer. “De actie was een soort knipoog”, legt De Haan uit. “Als het college de ondernemers geen reclame gunt, dan doen wij dat met dit bord. Ondernemers zijn bereid te bewegen, maar samenwerking met minder regels is de oplossing, niet een averechtse belasting.”

Reclamebelasting

De reclamebelasting werd in 2023 ingevoerd. Uitingen die vanaf de weg zichtbaar zijn, daar moet belasting voor betaald worden. Denk hierbij aan gevelreclames, sandwichborden, uithangborden, lichtreclames, letterreclames en raamreclames die dertien weken in een jaar of langer zichtbaar zijn. Het doel is dat met de belasting de kwaliteit van de openbare ruimte verbeterd wordt. De invoering ging gepaard met veel protest en kritiek.

Joodse geschiedenis

Het bezoek werd afgesloten in de Synagoge. Vanwege de focus op het thema antisemitisme wilde de partij Bontenbal laten zien welk belangrijk werk de stichting Synagoge verricht met tentoonstellingen en educatie voor schoolklassen over de Joodse geschiedenis.

De Haan kijkt met grote tevredenheid terug op de dag. “Onderweg zijn er heel wat selfies gemaakt en gesprekken gevoerd. Henri vindt het mooi om één-op-één de diepte in te gaan.” De Haan merkte ook een opvallend verschil met een ander politiek bezoek in de stad op zaterdag: “In tegenstelling tot het bezoek van Wilders vandaag, waarbij ook protestgeluiden te horen waren, verliep dit bezoek in alle rust. Het leverde louter positieve reacties op. Dat is wellicht ook de kracht van het CDA: dat we die verbindende partij willen zijn.”