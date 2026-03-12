Boekenweek 2026 zorgt voor drukte in boekhandels

De Boekenweek 2026 vindt plaats van 11 tot en met 22 maart en staat dit jaar in het teken van het thema ‘Mijn generatie.’ Met het thema wil de organisatie laten zien hoe verschillende generaties worden gevormd door verhalen en literatuur.

Tijdens de Boekenweek krijgen lezers het Boekenweekgeschenk ‘Piaggio’ van Hendrik Groen wanneer zij voor minimaal 17,50 euro aan boeken kopen.

In boekhandels is het traditioneel een drukke periode. Volgens Allard Steenbergen, eigenaar van boekhandel Godert Walter, is het zelfs extra druk. ”Je kan het eigenlijk vergelijken met Sinterklaas/kerst drukte, eigenlijk nog wel iets drukker dan dat.”

Ook ziet hij dat jongeren weer vaker naar fysieke boeken grijpen. ”We zien lichtjes, maar duidelijk, dat de jongere generatie weer meer behoefte heeft aan het fysieke product. Met een boek kan je gewoon even verdwijnen en hoef je niet constant aan te staan zoals bij een film of een serie.”