BLØF, Martin Garrix, Suzan en Freek en Luna op Hullabaloo festival

Foto: Anneloes Struik

BLØF, Martin Garrix, Suzan en Freek en Luna treden op 5 en 6 september op tijdens het Hullabaloo festival in het Stadspark.

Zondag werd al bekend gemaakt dat Lewis Capaldi een optreden zou geven op het festival. Behalve optredens van deze artiesten is er ook op andere podia nog van alles te doen.

De eerste editie van het festival vond plaats in 2019. Na de coronacrisis ging het festival verder als een eendaags evenement. Vanwege het verdwijnen van Stadspark Live ontstond er een opening in het aantal geluidsdagen op de Drafbaan, waardoor het festival weer terug kon naar twee dagen. De editie van 2023 trok zo’n 60.000 bezoekers.