Binnenstad heeft nieuwe borden voor cameratoezicht

De nieuwe afbeelding op gebiedsborden in de binnenstad. Foto: gemeente Groningen

In de binnenstad zijn vanaf vandaag nieuwe borden te zien met cameratoezicht. De borden zijn vernieuwd, zodat ze beter aansluiten bij landelijke richtlijnen.

Volgens de gemeente verandert er aan situatie in de binnenstad niets. “Het gebied blijft hetzelfde en de regels ook.”

Camera’s in de binnenstad zijn er al jaren. Een deel van de camera’s hangt in het uitgaansgebied. De kans op incidenten is hier volgens de gemeente groter als het druk is. “De camera’s zijn een extra paar ogen op drukke straten, zodat bezoekers veilig kunnen genieten van het uitgaansleven”, stelt de gemeente.

Ook in de Gele Loper hangen meerdere camera’s. Dit is het gebied tussen de Vismarkt en het Hoofdstation. In het Gele Lopergebied ervaren bewoners, ondernemers en bezoekers vervuiling, overlast en criminaliteit. Sinds 13 februari 2025 is in dit gebied daarom extra cameratoezicht.

Meer informatie hoe de gemeente omgaat met bijvoorbeeld privacy is hier te lezen: gemeente.groningen.nl/ cameratoezicht.