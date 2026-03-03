Bewonersgroep Zuiderflat boycot feestelijke opening gerenoveerde flat

Foto: Joris van Tweel

Bewonersgroep Zuiderflat boycot de feestelijke opening vandaag van de gerenoveerde Zuiderflat. Volgens de groep zijn bewoners misleid door achtergehouden informatie door de gemeente en woningbouwcorporatie Patrimonium bij de renovatieplannen.

Zo zou de woonomgeving volgens Bewonersgroep Zuiderflat zonder expliciete toestemming van bewoners zijn gewijzigd. “In de toestemmingsbrochure stond geen woord over renovatie, herstructurering of zorgbestemming”, zegt de bewonersgroep. Daarnaast zouden er geen onderzoeken gedaan zijn naar het effecten van een grootscheepse renovatie op het welzijn van 70-plussers.

Herman Spanjer van Bewonersgroep Zuiderflat: “Het resultaat liegt niet: er zijn bewoners met hartfalen, longoedeem en ernstige slaapstoornissen door fijnstof, lawaai en chronische stress. De natuur werd beschermd, maar de mensen genegeerd.”

Inmiddels hebben 22 bewoners Patrimonium gedagvaard wegens een ‘onjuiste voorstelling van de werkzaamheden.’ De bewonersgroep eist van de gemeente om alle ontbrekende documenten binnen 48 uur alsnog te verstrekken.

De opening van de Zuiderflat is dinsdagmiddag om 16.00 uur.