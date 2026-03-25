Bestuur Martini Ziekenhuis concludeert na onderzoek: ‘Geen angstcultuur bij Pathologie en geen gevaar voor patiënten’

De kwaliteit van zorg op de afdeling Pathologie van het Martini Ziekenhuis is goed en de patiëntveiligheid is nooit in gevaar geweest. Deze conclusies trekt het bestuur van het ziekenhuis uit onafhankelijke onderzoeken naar de gevolgen van een ‘verziekte werksfeer’ op de afdeling. Ook deze slechte werksfeer wordt door de meeste medewerkers niet herkend, stelt het ziekenhuis woensdagmiddag.

Aanleiding voor de onderzoeken waren anonieme meldingen van medewerkers eind 2025. Op de afdeling Pathologie zou een slechte werksfeer zijn, met risico’s voor de patiëntveiligheid tot gevolg. De misstanden op de afdeling zouden veroorzaakt worden door mismanagement. Er zou sprake zijn van intimidatie en manipulatie en een ‘angstcultuur’, met negatieve gevolgen voor de kwaliteit van de werkzaamheden van de personeelsleden.

‘Geen risico’s voor patiënten en meeste medewerkers zijn tevreden’

Het ziekenhuis startte daarop een extern onderzoek naar de cultuur op de afdeling. De resultaten daarvan werden woensdag bekend. De directie concludeert daaruit: er zijn geen risico’s geweest voor patiënten en de meerderheid van de medewerkers is tevreden over de huidige organisatiestructuur en het management na recente verbeteringen op de afdeling.

Een zeer grote meerderheid van de 41 bevraagden herkent zich niet in het beeld van een ‘angstcultuur’ en ziet geen risico’s voor de patiëntveiligheid, zo stelt het ziekenhuisbestuur. Slechts een kleine groep zou hebben gesproken over onveilige situaties.

De ziekenhuisdirectie wijst daarnaast naar een positieve herbeoordeling door de Raad voor Accreditatie van eerder dit jaar en naar externe instanties (de Arbeidsinspectie, de Landelijke Visitatie Commissie en het Bevolkingsonderzoek Nederland), die stellen dat de kwaliteit van zorg en de werkprocessen op orde zijn.

Wel was er op de afdeling de afgelopen jaren veel wisseling in het management. Dit heeft volgens het ziekenhuisbestuur geleid tot te weinig continuïteit in aansturing en ondersteuning. Daar is volgens de Raad van Bestuur van het Martini Ziekenhuis wel verbetering mogelijk en daar wordt nu aan gewerkt, stelt het ziekenhuis.

Geen twijfels bij ziekenhuisbestuur over onafhankelijkheid

Of de angstige en bezorgde medewerkers daardoor gerust zijn gesteld, is nog maar de vraag. In februari werd volgens hen al duidelijk dat de situatie juist was verslechterd na gesprekken met de Raad van Bestuur en dat er op de afdeling werd gezocht naar de schrijvers van de brandbrieven.

Ook was er onder de bezorgde medewerkers weinig vertrouwen in de onderzoeken, waarvan nu de resultaten bekend zijn geworden. Ongewenste antwoorden en aangeleverde stukken zouden niet zijn meegenomen en één van de betrokken onderzoeksbureaus kwam vorig jaar negatief in het nieuws, na twijfels over de onafhankelijkheid van de onderzoekers.

Het ziekenhuisbestuur stelt echter dat de onderzoeken zorgvuldig zijn uitgevoerd door onafhankelijke externe partijen. Medewerkers konden vrijwillig en anoniem meewerken en documenten aanleveren die hun verhaal ondersteunen, stelt het ziekenhuis. De directie herhaalt dat de gesprekken op een externe locatie plaatsvonden en dat de Raad van Bestuur de resultaten pas na afronding van de onderzoeken heeft ingezien.