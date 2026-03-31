Be Quick verliest van HZVV in halve bekerfinale met opmerkelijke slotfase: “Het was één grote chaos”

Be Quick 1887 heeft in de halve finale om de Noordelijke Districtsbeker op de Esserberg met 1-0 verloren van vierde divisionist HZVV.

Beide teams gingen bijna de hele wedstrijd gelijk op en creëerden weinig grote kansen. HZVV, dat laatste staat in de Vierde Divisie D, kwam vlak voor rust uit een hoekschop op een 1-0 voorsprong.

In de 79e minuut leek Be Quick een gunstige slotfase in te gaan, nadat een speler van HZVV voor 10 minuten het veld moest verlaten vanwege commentaar op de wedstrijdleiding. Lang kon Be Quick daar echter niet van profiteren. In de 86e minuut ontstond er onrust langs de lijn toen een staflid van HZVV weigerde de bal snel af te geven voor een inworp van Be Quick. Keeper Frank Schilstra kwam verhaal halen en kreeg daarvoor eveneens een tijdstraf van 10 minuten. Omdat de wissels op waren, trok centrale verdediger Hugo Stoker de handschoenen aan om het duel te voltooien. In de resterende minuten kwam geen van beide teams meer tot grote kansen.

Chaos in de slotfase

“Ik kijk niet goed terug op deze wedstrijd, want we hebben hem verloren”, vertelt trainer Marco Sanders van Be Quick. “In de halve finale van de beker telt maar één ding en dat is winnen om de finale te halen. Dat is niet gelukt, dus dat is flink balen.”

Over de chaotische slotfase is Sanders duidelijk: “Ik zag heel veel mensen opspringen. Ik zag een scheidsrechter en een grensrechter naar hun bank gaan. Mensen die vervolgens allemaal kaarten kregen, mijn keeper die ineens geel kreeg omdat hij een bal wilde pakken die door hen vast werd gehouden. Het was één grote chaos. Het duurde gigantisch lang en volgens mij is die tijd er aan het einde niet volledig bijgekomen.”

Be Quick ligt dankzij het verlies uit het bekertoernooi en kan zich na een vrij weekend volledig focussen op de competitie. De Groningers staan tweede in de Eerste Klasse H en doen nog volledig mee in de strijd om promotie naar de Vierde Divisie.

Luister hier naar Marco Sanders in gesprek met Wouter van der Maden: