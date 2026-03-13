Be Quick speelt halve finale noordelijke districtsbeker midweeks tegen HZVV

Foto: Andor Heij. Be Quick - SVBO

De halve finale in de noordelijke districtsbeker tussen HZVV en Be Quick 1887 wordt op dinsdagavond 31 maart gespeeld.

De aftrap is om 20.00 uur op sportpark Bentinckspark in Hoogeveen. Er was eerst sprake van dat de wedstrijd in het Paasweekeinde afgewerkt zou worden, maar dan heeft HZVV competitieverplichtingen.

Be Quick haalde de halve finale afgelopen dinsdag door SVBO met 3-1 te verslaan. HZVV speelde met 4-4 gelijk tegen Buitenpost, maar nam de strafschoppen beter. Be Quick en HZVV spelen volgend seizoen ook in de landelijke KNVB beker waarin de profclubs in de derde ronde instromen.