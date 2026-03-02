Be Quick 1887 speelt volgende week dinsdag voor plek in grote KNVB beker

Foto: Andor Heij. Be Quick - Broekster Boys

Eersteklasser Be Quick 1887 speelt volgende week dinsdag 10 maart thuis voor een plek in de halve finale van de noordelijke districtsbeker tegen SVBO.

SVBO staat tweede in de oostelijke eerste klasse. Niet alleen de halve finale is de inzet, maar ook een plek in de ‘grote’ KNVB beker waar de profclubs in de derde ronde instromen.

Be Quick is de enige club uit de gemeente Groningen die nog in het toernooi zit. De wedstrijd tegen SVBO in het Esserbergstadion begint om 20.00 uur. Vorig jaar won Velocitas 1897 de noordelijke districtsbeker.