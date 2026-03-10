Be Quick 1887 naar halve finale en ‘grote KNVB beker’ na winst op SVBO

Foto: Andor Heij. Be Quick - SVBO

“Het is een prijs en geld voor de club. Ik heb dit hier nog nooit meegemaakt. Het is bizar”, aldus Be Quick 1887 aanvaller Geertjan Liewes. Met twee doelpunten had Liewes dinsdagavond een belangrijk aandeel in de 3-1 thuiszege op SVBO.

Daarmee haalde Be Quick niet alleen de halve finale van de noordelijke districtsbeker, maar plaatste de club zich ook voor de ‘grote’ KNVB beker. “Dat is hartstikke mooi voor de jongens”, zei Marco Sanders die na dit seizoen afscheid neemt als trainer. “Daar ben ik het meest blij mee”.

Voetballen

Be Quick staat derde in de noordelijke eerste klasse en SVBO tweede in de oostelijke eerste klasse. Beide ploegen waren gekomen om te voetballen en na wat mogelijkheden over en weer kreeg Liewes de grootste kans. Via een SVBO been ging de bal net naast. Na 22 minuten zag Twan Berends van de ploeg uit Barger Oosterverld dat Frank Schilstra iets te ver voor zijn doel stond en probeerde het van afstand. Schilstra was net op tijd terug om de bal over de lat te tikken. De corner viel gevaarlijk, maar Schilstra was opnieuw attent. Na rust was de Be Quick doelman ook bij de les bij een gevaarlijke vrije trap van Glenn Arts.

Doelpunten

Na 49 minuten stuurde Kaj Drenth Patrick Helbig fraai diep en die passeerde SVBO doelman Lennon Ebeltjes: 1-0. Vier minuten later was het alweer gelijk toen SVBO een mooie aanval opzette en Reinier de Boer in de verre hoek raak prikte. Roelof Reusken stuitte daarna op Ebeltjes en Ronald Gerdes op Schilstra.

Controle

Be Quick kreeg toen de volledige controle over de wedstrijd. Na 59 minuten verstuurde Helbig een schitterende pass en Liewes kon één op één met Ebeltjes afronden: 2-1. Na 66 minuten viel de 3-1 via opnieuw Liewes. “Pim (Veltink) kopte na een corner via de keeper op de lat en ik tikte de bal er met de knie in”, glunderde Liewes na afloop. De overwinning kwam niet meer in gevaar,

Tactiek

Sanders zag zijn tactiek uitkomen: “Zij speelden 5-3-2, waardoor we een overwicht op het middenveld hadden. Toen zij na rust een man naar voren schoven konden wij profiteren met de diepe bal”.

Prijs

“Het is voor mij de eerste prijs”, zei verdediger Yoran Cats. “Het werd een keer tijd. Hopelijk hebben we geluk met de loting en kunnen we daarna een profclub naar de Esserberg halen”.

“Het was zeker een terechte overwinning”, vervolgde Cats. “Ik hoop dat we deze vorm vast kunnen houden en dit seizoen nog wat moois kunnen laten zien”.

“We hebben hier heel hard voor geknokt”, zei Sanders die Cats bij viel. “Dit is fantastisch, maar het seizoen is nog niet voorbij. We kunnen nog meer halen”.

HZVV

De halve finale van de districtsbeker is op zaterdag 4 april tegen vierde divisionist HZVV in Hoogeveen. De andere halve finalisten zijn competitiegenoten van Be Quick: FC Surhuisterveen en LAC Frisia 1883.

De eerste ronde van de grote KNVB beker wordt in augustus gespeeld. In de eerste twee rondes spelen de amateurs tegen elkaar en daarna stromen de profclubs in.

Be Quick 1887 – SVBO 3-1. 49. Patrick Helbig 1-0. 53. Reinier de Boer 1-1. 59. Geertjan Liewes 2-1. 66. Geertjan Liewes 3-1. Scheidsrechter Niels Zeeman. Toeschouwers: 250.