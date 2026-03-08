BBB en DURF over auto’s weren in Groningen | Grote Markt 1

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart in aantocht start OOG met een nieuwe reeks van de videopodcast Grote Markt 1. In zeven afleveringen gaan telkens twee lijsttrekkers met elkaar in debat over de toekomst van Groningen. Hoewel alle deelnemende partijen hiervoor zijn uitgenodigd, doet Forum voor Democratie niet mee aan de reeks; de partij laat aan OOG weten zich tijdens deze campagne te willen focussen op andere elementen.

In elke aflevering reageren de kandidaten op vijf korte stellingen en geven zij hun visie op wat momenteel het grootste probleem van de gemeente is. De presentatie is in handen van Annelies van Santen en politiek verslaggever Ecco van Oosterhout.

In deze aflevering schuiven Wesley Kragt (BBB) en Carel Lenneferink (DURF) aan, beiden nu nog zonder zetel in de gemeenteraad. Het debat spitst zich toe op de rol van de auto tegenover fietsen en lopen, en de vraag of landbouwgrond moet worden gebruikt voor woningbouw. Ook gaven Kragt en Lenneferink hun mening over stellingen over zoals het weren van fatbikes uit de binnenstad en het terugdringen van het aantal muziekfestivals vanwege geluidsoverlast.