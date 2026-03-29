Bakkerijwinkels Van der Kloet-Beukeveld voorlopig gesloten door faillissementsaanvraag

De bakkerijwinkels van Van der Kloet-Beukeveld in Groningen zijn voorlopig gesloten. De directie heeft afgelopen vrijdag een faillissementsaanvraag ingediend, waardoor de toekomst van de locaties aan de Parkweg en in Vinkhuizen onzeker is.

“Ik heb ontzettend slecht nieuws”, schrijft Lia van de vestiging aan de Parkweg in een bericht op sociale media. “Het is over en uit. Komende dinsdag wordt de faillissementsaanvraag ingediend voor ons bedrijf. Bakkerij Beukeveld en Van der Kloet hebben het niet gered. Vol ongeloof kreeg ik het bericht vrijdagmiddag te horen. De komende tijd ga ik kijken naar de mogelijkheden om toch ‘Bakker op de Hoek’ te blijven.” Naast de winkels aan de Parkweg en in Vinkhuizen beschikt het bedrijf over een productielocatie aan de Protonstraat. De locaties bleven zaterdag al gesloten en dat zal ook de komende dagen zo blijven.

De directie bevestigt de faillissementsaanvraag aan de Leeuwarder Courant, maar kan op dit moment nog geen verdere details geven. Het is wachten tot de rechter zich komende dinsdag over de zaak buigt. Pas dan zal duidelijk worden of het faillissement alle bedrijfsonderdelen treft of slechts een deel daarvan.

Turbulente voorgeschiedenis

Het nieuws volgt op een roerige periode voor beide bakkerijnamen. Bakkerij Beukeveld ging in de herfst van 2023 al eens failliet als zelfstandige onderneming. De onderneming zou failliet zijn gegaan door de nasleep van de coronapandemie, gestegen energie- en personeelskosten en hogere tarweprijzen. Het bedrijf werd daarna overgenomen door bakkerij Van der Kloet uit Franeker. De winkel aan het Overwinningsplein maakte geen onderdeel uit van de doorstart; deze kwam in handen van bakkerij Haafs uit Haren.

Van der Kloet zelf, een familiebedrijf dat al sinds 1919 bestaat, kende de afgelopen jaren eveneens zwaar weer. Na een reorganisatie in 2019 volgde in de zomer van 2024 een faillissement door hoge grondstofprijzen, energiekosten en een belastingschuld. Hoewel de Groningse vestigingen toen buiten schot bleven omdat zij onder een andere bv vielen, lijkt het doek nu alsnog voor de hele combinatie te vallen. De huidige eigenaar, de familie Gerbranda, nam de bakkerij na het eerdere Friese faillissement over voor een doorstart, maar heeft het tij blijkbaar niet kunnen keren.

Het afgelopen jaar leek het beter te gaan. In Vinkhuizen werd zelfs een nieuwe bakkerij geopend. Directeur Jan Douwe Gerbranda liet toen weten veel potentie te zien op deze plek omdat er komende jaren duizenden woningen in het gebied gebouwd gaan worden.