Automobilist slaat over de kop bij verkeersongeluk op N46

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Op de Beneluxweg (N46) is woensdagavond een automobilist over de kop geslagen bij een verkeersongeluk. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 23.00 uur tussen knooppunt Euvelgunne en de afrit richting Lewenborg. “Het gaat om een forse aanrijding”, vertelt Wind. “Twee automobilisten kwamen door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Door de klap is één van de twee personenauto’s over de kop gevlogen en achter de vangrail terechtgekomen. Beide auto’s zijn flink beschadigd.”

De hulpdiensten waren snel ter plaatse om hulp te verlenen. “Eén persoon wordt momenteel behandeld in een ambulance, maar deze persoon hoeft niet mee naar het ziekenhuis. Vanwege het ongeluk en het daaropvolgende onderzoek zijn twee rijstroken afgesloten.” De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van de botsing.