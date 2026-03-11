Atletes Sofie Dokter en Jorinde van Klinken naar WK Indoor

Foto: wethouder Inge Jongman en Sofie Dokter

Twee toppers van Groningen Atletiek doen in het weekend van 20 t/m 22 maart mee aan het WK Indoor Atletiek. Het gaat om Jorinde van Klinken en Sofie Dokter. Dat is dinsdag bekendgemaakt.

Aan de wereldkampioenschappen in het Poolse Kujawy Pomorze doen in totaal 24 Nederlanders mee; twaalf vrouwen en twaalf mannen. Het hadden er veel meer kunnen zijn, maar diverse toppers slaan dit WK over omdat ze zich richten op het buitenseizoen, dat volgende maand begint.

Jorinde van Klinken (26) heeft zich geplaatst voor het onderdeel kogelstoten. Hoewel ze een wereldtopper is als discuswerper (ze won zilver op het WK van afgelopen zomer), is ze bij het kogelstoten geen favoriet; dat is wereldkampioen Jessica Schilder uit Volendam.

Sofie Dokter (22) doet mee aan de vijfkamp. Twee jaar geleden won ze brons op het WK Indoor in Glasgow. De vijfkamp bestaat uit de volgende onderdelen: 60 meter horden, hoogspringen, kogelstoten, verspringen en 800 meter.