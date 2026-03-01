Atlete Jetske van Kampen opnieuw nationaal indoorkampioen op 1500 meter

Jetske van Kampen ontvangt sportpenning van wethouder Inge Jongman. Foto: Niels Knelis

Jetske van Kampen heeft zondag haar titel op de 1500 meter geprolongeerd tijdens de tweede dag van het NK Indoor Atletiek in Apeldoorn. De 27-jarige loopster van Groningen Atletiek en Team 4 Mijl kreeg de zege niet cadeau.

Van Kampen, hersteld van een vervelende achillespeesblessure, liep een groot deel van de race op kop. In de laatste ronde probeerde Veerle Bakker van Leiden Atletiek de kop over te nemen, maar de Groningse atlete wist de zege nipt over de streep te trekken. Van Kampen finishte in 4 minuten en 17,97 seconden. Ze bleef Bakker 0,03 seconden voor.

Brons was er voor Sofie Dokter op het onderdeel verspringen. De 23-jarige meerkampster sprong in de laatste van haar zes pogingen 6 meter 48 ver. Eerder tijdens de wedstrijd liet ze tot drie keer toe een afstand van 6 meter 35 opmeten. Pauline Hondema van AV Lycurgus, de grote favoriet, won goud met een sprong van 6 meter 67.

Zaterdag vergaarden de atleten van Groningen Atletiek en Team 4 Mijl in totaal drie zilveren en twee bronzen medailles.