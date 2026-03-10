Anjet Daanje valt met ‘The Remembered Soldier’ in de prijzen in Noord-Amerika

The Remembered Soldier van Anjet Daanje heeft dinsdag de Republic of Consciousness Prize gewonnen. De prijs heeft als doel om de toewijding van kleine uitgeverijen in het zonnetje te zetten.

“Gefeliciteerd Anjet, David en New Vessel Press”, schrijft Lori Feathers. Feathers is de oprichter van de Noord-Amerikaanse editie van deze prijs, die in 2017 in het Verenigd Koninkrijk in het leven werd geroepen. Daanje bracht De herinnerde soldaat oorspronkelijk in 2019 uit in het Nederlands. Vervolgens werd het vertaald door David McKay waarbij het door New Vessel Press werd uitgebracht, een uitgeverij in New York. Feathers over de winnaar: “Het is een eer om het werk van New Vessel Press te erkennen en te feliciteren met de publicatie van deze buitengewone roman. Kleine, onafhankelijke uitgeverijen als New Vessel Press laten keer op keer zien dat kunst een passie is en geen bedrijfsmatige onderneming; dat het cureren van schrijvers en het koesteren van hun unieke proza de aandacht en bewondering van lezers dubbel en dwars verdient.”

Het verhaal

Het boek speelt zich af tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. Vlak achter de Belgische frontlinie wordt een ongedeerde soldaat gevonden die aan geheugenverlies lijdt. Hij wordt opgenomen in een gesticht en pas vier jaar na de oorlog vindt hij via een advertentie zijn familie terug. Hij blijkt Amand Coppens te heten, met een vrouw, Julienne, en twee kinderen. Eenmaal ’thuis’ probeert hij zijn identiteit te herstellen, maar naarmate hij meer in zijn nieuwe leven opgaat, wordt hij geteisterd door nachtmerries over de loopgraven.

Anjet Daanje

Anjet Daanje (Drenthe, 1965) woont in Groningen. Ze heeft de afgelopen jaren met haar boeken meerdere grote prijzen in de wacht gesleept, waaronder de F. Bordewijk-prijs voor De herinnerde soldaat, en in 2023 zowel de prestigieuze Libris Literatuurprijs als de Constantijn Huygensprijs voor haar oeuvre, met name voor Het lied van ooievaar en dromedaris. Onlangs werd bekend dat ze met The Remembered Soldier ook op de longlist van de prestigieuze International Booker Prize staat. Deze prijs wordt later dit voorjaar uitgereikt.

De Republic of Consciousness Prize (Amerika & Canada) is opgericht in 2022 en wordt gerund door vrijwilligers. De prijs is uniek omdat deze specifiek de toewijding van kleine, onafhankelijke uitgeverijen aan literatuur van hoge kwaliteit bekroont. Omdat kleine uitgevers vaak grote creatieve en financiële risico’s nemen, wordt de prijs, die volledig door publieke donaties wordt gefinancierd, ingezet als erkenning voor hun essentiële rol in het literaire landschap.