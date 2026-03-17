Abrar (15) uit Stad sinds zondagavond vermist, meisje voor het laatste gezien aan Hoogeweg

De 15-jarige Abrar wordt sinds zondagavond 15 maart vermist in Groningen. Het meisje werd rond 20.15 uur voor het laatst gezien aan de Hoogeweg. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van haar.

Het meisje is ongeveer 1.60 meter lang en heeft een slank postuur. Ze heeft een licht getinte huidskleur, bruine ogen en zwart haar dat is ingevlochten. Op het moment van haar vermissing droeg ze een zwarte joggingachtige broek, lichte schoenen en een zwart bontachtig jack met capuchon.

De politie maakt zich zorgen om haar welzijn en vraagt het publiek daarom uit te kijken naar Abrar. Iedereen die haar na 15 maart nog heeft gezien of informatie heeft, wordt gevraagd contact op te nemen via de opsporingstiplijn op 0800-6070 of via het tipformulier. Anoniem melden kan via 0800-7000. Wie weet waar Abrar op dit moment is, wordt gevraagd direct 112 te bellen.