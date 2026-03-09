Amateurvoetbal: Zeges voor Forward en SC Stadspark

Forward-Rolder Boys (Foto Martijn Minnema)

In de tweede klasse H van het zondagvoetbal won Forward en een klasse lager boekte ook SC Stadspark een zege. Groninger Boys verloor.

Forward was thuis met 2-1 te sterk voor Steenwijkerwold. Forward steeg door de winst naar de vijfde plaats in 2H.

In 3N blijft Stadspark in het spoor van koploper Sellingen. Stadspark won met 2-1 van Stadskanaal door doelpunten van Winston Bendt en Patrick Albers. Stadspark is dicht bij de winst van de tweede periode.

Groninger Boys verloor de uitwedstrijd tegen MOVV met 3-2. Robby van Sluis maakte beide Groninger doelpunten. Groninger Boys zakte naar de vijfde plek.