Amateurvoetbal: Zege Forward, SC Stadspark wint derby

In de tweede klasse H van het zondagvoetbal boekte Forward een zege. SC Stadspark won in 3N de derby van Groninger Boys.

Forward won in Friesland van hekkensluiter Akkrum. Het werd 2-1 voor de Groninger studenten. Teun Suyver en Dennis van der Meij scoorden voor Forward dat oprukte naar de vierde plaats.

In 3N won SC Stadspark met 4-2 bij Groninger Boys. Stadspark blijft tweede op drie verliespunten van Sellingen. Volgende week speelt Stadspark tegen nummer drie Gieten. Groninger Boys is vijfde en speelt volgende week tegen Sellingen.

In 4B speelde Engelbert met 1-1 gelijk bij Gieterveen. Justin Kroon scoorde voor Engelbert dat tiende staat,

In 5C verloor koploper Groen Geel verrassend van laagvlieger Usquert: 2-1. Woltersum won met 3-2 van Pekelder Boys. Woltersum is middenmoter.