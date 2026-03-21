Amateurvoetbal: Verlies Gorecht, Groen Geel op titelkoers, TKB geeft VVG enorm pak slaag

Foto Andor Heij. Rob van der Leij, aanvoerder Groen Geel.

Gorecht ging onderuit in de tweede klasse J. Een klasse lager heeft Groen Geel de titel steeds meer in zicht en legde The Knickerbockers VV Groningen over de knie.

In 2J verloor Gorecht met 3-0 van middenmoter Marum. Ondanks de nederlaag blijft Gorecht vierde staat achter koploper Achilles 1894 en de Meppeler clubs FC Meppel en Alcides.

GVAV Rapiditas verloor thuis het kelderduel tegen FC Zuidlaren: 2-1. GVAV staat daardoor nog vaster op de laatste plaats.

Derde klasse

In 3R deed koploper Groen Geel net als vorige week hele goede zaken. Groen Geel won thuis met 6-0 van Corenos. Rob van der Leij maakte voor de pauze een loepzuivere hattrick. Na rust schoten Luke Millar, Sievert Zomer en Nick Kamst het halve dozijn vol. De voorsprong op concurrent Wildervank liep op naar elf punten. Groen Geel heeft wel een wedstrijd meer gespeeld. Volgende week is het Wildervank – Groen Geel en kunnen de Stadjers een voorschot nemen op de titel.

Groen Geel kreeg hulp van Be Quick 1887 (zaterdag). Op de Esserberg versloeg Be Quick Wildervank met 3-0. Wout Lubeck opende de score en na rust scoorden Christian Oranen en Ermin Imelman. Het waren voor Be Quick belangrijke punten in de strijd tegen degradatie. Be Quick staat nu elfde in 3R.

VV Groningen kreeg thuis een verschrikkelijk pak slaag van The Knickerbockers. Het werd na een 6-0 ruststand 10-0. Melle Kramer maakte er drie en Quinten Middel en Roel Batema scoorden ieder twee keer. Pim Boitelle en Jelmer Bosma scoorden ook. VVG schoot daarnaast nog een keer in het eigen doel. TKB staat vijfde en VVG is met slechts vier punten laatste en degradatie is slechts een kwestie van tijd.

Helpman verloor de uitwedstrijd tegen NEC Delfzijl met 3-1 en is zevende. Omlandia is tiende na de 3-0 nederlaag bij DVC Appingedam.

Lagere klassen

In 4E boekte FC Lewenborg een monsterscore op rode lantaarndrager Noordwolde: 7-1. Thomas Bosscher scoorde drie keer en Mitchel van Kalsbeek twee keer. Lewenborg is derde achter SIOS en Poolster.

Lycurgus is vierde na de 1-0 zege op De Fivel. Steven Zwarts scoorde.

In 4F kreeg Glimmen een pak slaag van SVBO (zaterdag) 7-2. Glimmen is voorlaatste.

In 5E klom Haren naar de eerste plek door een 4-1 zege op Gruno. Tijn Stroes trof drie keer het net. Haren heeft een punt voorsprong op Amicitia VMC, dat niet in actie kwam. Haren heeft wel twee wedstrijden meer gespeeld.