Amateurvoetbal: Overwinningen Forward en Stadspark, Groninger Boys fors onderuit

Foto Andor Heij. Forward.

Forward won zondag in de tweede klasse H. SC Stadspark boekte een klasse lager ook een zege. Groninger Boys ging fors onderuit.

Forward is in 2H aan een goede serie bezig. De studenten zijn inmiddels opgerukt naar de derde plek achter VKW en Gomos. Forward won met 4-2 van SVZ. SVZ kwam op voorsprong, maar Teun Suyver en Marnix Metus repareerden de schade nog voor de pauze. Joep Roofthooft en nogmaals Suyver maakten er 4-1 van. In de slotfase scoorde SVZ nog de 4-2.

Derde klasse

De topper tussen de nummers twee en drie in 3N, SC Stadspark en Gieten, kende een bijzonder scoreverloop. Stadspark nam en 3-0 voorsprong door Winston Bendt en twee keer Quinten Kruizinga. Vervolgens kwam Gieten nog terug tot 3-3. Michael Boonstra bezorgde Stadspark in de slotfase alsnog de winst; 4-3.

Groninger Boys ging uit tegen koploper Sellingen fors onderuoit. Het werd 5-0. Groninger Boys zakte naar de zevende plek, Groninger Boys moet op zoek naar een nieuwe trainer, want het duo Freddy de Grooth en Albert Nout is er om nog onduidelijke redenen mee gestopt.

Lagere klassen

In 4B verloor Engelbert thuis met 2-1 van Veelerveen. Engelbert is tiende van de twaalf clubs.

In 5C won koploper Groen Geel (zondag) met 4-2 van middenmoter Woltersum. Nils Vandersmissen en Lars Meppelink scoorden ieder twee keer voor Groen Geel.