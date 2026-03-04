Amateurvoetbal: nederlagen GRC Groningen en The Knickerbockers

Foto Andor Heij

Zowel GRC Groningen als The Knickerbockers gingen dinsdagavond in een inhaalronde onderuit.

GRC Groningen staat in de eerste klasse H laatste en tegenstander FC Surhuisterveen stond voorlaatste. Op sportpark Corpus den Hoorn werd het 4-2 voor de Friezen, waardoor de situatie van GRC nog penibeler werd. Sem Idema en Jasper Kingma scoorden voor GRC. De Groningers hebben slechts twee punten uit zestien wedstrijden. Dat is dertien punten minder dan Surhuisterveen, dat op een promotie/degradatieplek staat.

In de derde klasse R verloor The Knickerbockers met 3-0 van Wildervank. TKB zakte naar de zesde plek. Wildervank blijft de naaste belager van koploper Groen Geel. Het verschil is vijf punten, maar Groen Geel heeft een wedstrijd meer gespeeld.