Amateurvoetbal: Nederlaag Forward, uitstekende dag voor SC Stadspark

Forward leed zondag in de tweede klasse H een nederlaag. Stadspark beleefde in de derde klasse N een goede dag en Groninger Boys won fors.

Forward verloor in en tegen Annen met 3-1. Laagvlieger Annen nam een 2-0 voorsprong voordat Femi Ekker wat terug deed voor de studenten. In de slotfase liep Annen nog uit naar 3-1. Forward zakte naar de vierde plaats.

In 3N won SC Stadspark met 2-1 bij Noordster. Noordster kwam op voorsprong, maar door doelpunten van Cedwin Tel en Quinten Kruizenga trok Stadspark aan het langste eind. Stadspark staat tweede, maar is in verliespunten gelijk gekomen met koploper Sellingen, dat met 4-1 verloor van Gieten.

In dezelfde klasse won Groninger Boys thuis met 7-0 van rode lantaarndrager Siddeburen. Groninger Boys steeg naar de vijfde plaats.

In 4B verloor Engelbert met 3-0 bij Gasselternijeveen. Engelbert is tiende.

In 5C won koploper Groen Geel (zondag) met 2-0 bij Wedde. Usquert en Woltersum maakten er een doelpuntenfeest van: 4-7. Miquel Korte scoorde drie keer voor Woltersum dat naar de zesde plaats steeg.