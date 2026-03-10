Albert Heijn Vinkhuizen weer open na verbouwing

Foto: Albert Heijn, The Arrows

Aan de Siersteenlaan in Vinkhuizen ging dinsdagochtend de vestiging van supermarkt Albert Heijn weer open na een drie weken durende verbouwing.

Onder belangstelling van een groep wachtende klanten openden twee bekende werknemers van de winkel, Cora en Jan, de vernieuwde winkel. De winkel heeft een nieuwe inrichting en is ruimer. De ruimte voor verse producten is groter en heeft nu een sushikiosk, waar een chef ter plekke sushi en poké bowls bereidt. Daarnaast zijn er meer zelfscankassa’s en ook zelfscankassa’s waar klanten contant kunnen betalen.

De Albert Heijn zit al sinds 1973 in Vinkhuizen: eerst aan de Diamantlaan en vanaf 1997 aan de Siersteenlaan. Toen de winkel begin februari voor de verbouwing sloot, bleven zo’n honderd kratten vol verse en diepvrieswaar over. Die zijn opgehaald door de Voedselbank Groningen, vertelt supermarktmanager Robert Visser: “Het voelt goed om deze organisatie een keer extra te kunnen helpen.”