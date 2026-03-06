Alarm uit Euroborg schalt door nachtelijke Stad en houdt flink wat omwonenden wakker (video)

Foto Andor Heij. Euroborg, FC Groningen

Een ‘apocalypse alarm’, zo omschrijft een slapeloze Stadjer op Reddit het ontruimingsalarm dat afgelopen nacht ruim een half uur lang uit de Euroborg schalde.

Het alarm, dat rond 02.30 uur begon te loeien, hield verschillende Stadjers zo uit hun slaap dat ze onder meer op Reddit en X op zoek gingen naar medestanders. Ook zochten gewekten antwoord op vragen over het alarm, waarmee ‘stadionbezoekers’ werden opgeroepen de Euroborg te verlaten. Niet alleen direct rond het stadion werden mensen wakker, ook in de wijdere omgeving werd de nachtrust verstoord.

Het alarm werd veroorzaakt door een automatisch brandalarm dat afging in één van de trappengangen van de parkeergarage onder het stadion van FC Groningen, bevestigt de club vrijdagmiddag aan stadsblog Sikkom.

Het is niet voor het eerst dat het alarm midden in de nacht voor een onrustige nacht zorgt voor omwonenden. Vier jaar geleden gebeurde dat ook al eens. Een maand geleden ging het alarm ook af, nadat een waterleiding voor het sprinklersysteem het begaf door de vrieskou.

De onderstaande video van het lawaai werd ingezonden op videoplatform Dumpert