Al 248 woningen in aanbouw op De Suikerzijde

Wethouder Rik van Niejenhuis en bestuurder Bas Krajenbrink van woningcorporatie Patrimonium hebben woensdag het startsein gegeven voor de bouw van 71 woningen op De Suikerzijde.

De woningen komen in het woonblok Hanny van den Horsthof: 53 stuks voor sociale huur en 18 voor middenhuur. Ze worden ontwikkeld en gebouw door Dura Vermeer. Hiermee zijn momenteel in totaal 248 woningen tegelijk in aanbouw in de nieuwe wijk.

“Dit laat zien dat we tempo maken met de woningbouw,” zegt wethouder Rik Niejenhuis. “De bouw van De Suikerzijde is op stoom. Naast woningen worden ook al de eerste voorzieningen gebouwd.” Het gaat om horeca, een buurtkamer, een basisschool en de aanleg van het grote Aletta Jacobs Park.

Bas Krajenbrink: “Begin 2028 verhuizen de eerste bewoners naar ons nieuwe woonblok. In ons woningblok is ook ruimte voor medische voorzieningen, zoals een huisarts of fysio.” Er komt een collectieve parkeerruimte en een gedeeld dakterras.