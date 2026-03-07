Ajax-bussen belaagd op Winschoterweg: ruit sneuvelt bij confrontatie met supporters

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Na afloop van de voetbalwedstrijd tussen FC Groningen en Ajax heeft er zaterdagmiddag op de Winschoterweg een confrontatie plaatsgevonden tussen supporters van beide clubs. Daarbij zijn ruiten van supportersbussen gesneuveld.

De confrontatie vond net buiten de stad plaats, kort nadat de bussen uit de Euroborg waren vertrokken. “Bussen met Ajax-supporters werden belaagd, waarbij in ieder geval één of meerdere ramen van de bussen zijn gesneuveld”, vertelt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De politie was snel ter plaatse en wist de groepen uit elkaar te houden. Volgens de eerste berichten is er in ieder geval één persoon aangehouden. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident.

De wedstrijd in de Euroborg werd eerder op de middag met 3-1 gewonnen door FC Groningen.