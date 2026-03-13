Agenten helpen schapen met lammetjes na aanval door honden

Foto: Politie Groningen Zuid via Instagram

Groningse agenten helpen niet alleen slachtoffers op twee benen en verdachten op vier poten moeten zich ook verantwoorden bij de politie. Dat bewezen dienders van twee Groningse politieteams afgelopen woensdag.

Agenten voor het centrum van Stad en Groningen-Zuid werden woensdagmiddag opgeroepen, omdat twee honden achter schapen en lammetjes aan renden en deze verwondden. De agenten hoefden de aanval niet alleen te stoppen: meerdere personen zaten al achter de honden aan om ze te vangen.

“Meerdere schapen en lammetjes waren in de sloot gejaagd maar door ons en omstanders uit het water gehaald. Een collega van de afdeling politiehonden Noord-Nederland was ter plaatste voor ondersteuning”, schrijven agenten van het politieteam Groningen-Zuid op Instagram. “Wees bewust dat je ten alle tijde controle dient te hebben over je hond, ook in een losloopgebied.”