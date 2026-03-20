Actie werknemers Rijkswaterstaat bij bruggen zorgt mogelijk ook in Stad voor hinder

Werknemers van Rijkswaterstaat voeren vrijdag actie bij de Centrale Post Zeesluizen in Farmsum. Door het openen van bruggen over het Eemskanaal kan dit leiden tot verkeershinder in de regio.

De actie start om 14.00 uur en duurt tot 22.00 uur. In estafettevorm wordt ieder kwartier één van de drie bruggen over het Eemskanaal geopend voor vijftien minuten: de Eelwerderbrug en de Woldbrug in Appingedamen de de Bloemhofbrug in Overschild. Tijdens het openen zijn de bruggen afgesloten voor wegverkeer.

De actie is georganiseerd door vakbonden FNV, AC Rijksvakbonden, CNV en CMHF Overheid en richt zich tegen de zogenoemde nullijn van de rijksoverheid. Hierdoor krijgen rijksambtenaren dit jaar geen salarisverhoging en geen compensatie voor inflatie. Volgens de bonden gaan werknemers daardoor in koopkracht achteruit. Ook medewerkers van Rijkswaterstaat worden hierdoor geraakt.

De bonden geven aan dat de actie niet gericht is tegen weggebruikers, maar dat zij na maanden van overleg geen andere keuze zien. De inzet van bruggen als actiemiddel wordt als bijzonder gezien en onderstreept volgens hen de ernst van de situatie. Tijdens de actie blijft veiligheid volgens de bonden voorop staan. Er is contact met hulpdiensten zodat zij bij noodgevallen doorgang krijgen. Bij onverwachte situaties wordt direct overleg gevoerd om passende maatregelen te nemen.