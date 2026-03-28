Actie tegen energiearmoede op Grote Markt: “Mensen zetten hun verwarming niet hoger dan 18 graden”

Energiearmoede is een groeiend probleem in Groningen. Tijdens een actie op zaterdag van vakbond FNV en het WECF Vrouwennetwerk op de Grote Markt werd duidelijk dat veel mensen zich grote zorgen maken.

“We hebben vanmiddag best wel schrijnende verhalen voorbij horen komen”, vertelt Maureen van der Pligt van de vakbond. “Mensen die bijvoorbeeld de afgelopen wintermaanden de verwarming niet hoger hebben gezet dan 18 graden. Maar er was ook iemand die vertelde dat 16 graden toch echt het maximum is. Ik probeer me dat dan in te beelden hoe er dan geleefd wordt, waarbij ik moet bekennen dat ik best wel een koukleum ben. Maar 16 graden? Dat is toch niet te doen? Dat biedt toch geen enkel comfort?”

Met de actie vroegen de FNV en het WECF aandacht voor huurders die vastzitten in slecht geïsoleerde woningen met hoge energierekeningen, zonder dat ze daar zelf iets aan kunnen veranderen. Van der Pligt: “We hebben aan voorbijgangers gevraagd hoe zij tegen de stijgende prijzen aankijken en welke oplossingen zij zelf zien. Wat heel duidelijk is geworden, is dat het openen van de gaskraan in de provincie voor niemand een optie is. Wel staat men open voor het gebruik van andere energiebronnen.”

Ongelijkheid tussen huur en koop

Toch noemt Van der Pligt de huidige verhoudingen krom: “Als je in een koophuis woont, kom je in aanmerking voor verschillende subsidies, bijvoorbeeld via Nij Begun, om je woning te verduurzamen. Door die regelingen valt je energierekening positiever uit. Toch horen we bij deze groep wel zorgen; bijvoorbeeld van mensen die binnenkort een nieuw energiecontract moeten afsluiten. Zij hopen dat de oorlog in het Midden-Oosten snel afgelopen zal zijn. Maar hoe anders is dat voor mensen in een huurwoning en mensen die particulier huren. We spraken vanmiddag bijvoorbeeld ook met veel studenten. Deze groepen kunnen niks doen: zij zijn afhankelijk van de woningbouwcorporatie of de verhuurder tot deze actie onderneemt om verduurzamende maatregelen toe te passen. En áls deze actie onderneemt, dan is er de grote zorg dat verduurzamingsmaatregelen gaan zorgen voor hogere huurkosten. Dat willen mensen niet.”

Zorgen over netkosten

En dat is niet de enige zorg die leeft. Vrijdag werd duidelijk dat netbeheerders de netkosten in 2029 of 2030 willen verdubbelen: “De rekening komt bij de mensen te liggen. En dat is gek, want de winsten die in de afgelopen jaren gemaakt zijn, gaan naar de aandeelhouders. Om deze reden is juist een gemeentelijk energiebedrijf een goede optie.” Van der Pligt verwijst hierbij ook naar WarmteStad. “We hebben vandaag met een aantal jonge mensen gesproken die hun warmte via WarmteStad geleverd krijgen. Zij betalen aanzienlijk minder dan mensen die hun woningen op de klassieke manier verwarmen. Hier liggen daarom dan ook kansen.”

Persoonlijke verhalen

De bedoeling is dat de FNV de signalen die zij heeft opgehaald in Den Haag laat horen. “Uiteindelijk zijn de zorgen groot. En dat heeft niet alleen betrekking op de energiekosten, maar ook op zorgen over stijgende zorgkosten en boodschappen die duurder worden. Wat betreft energiearmoede gaan wij deze persoonlijke verhalen in Den Haag laten horen. En ja, het wordt een lastig gevecht met het kabinet, maar het is wel belangrijk. Ik zeg met opzet ‘persoonlijke verhalen’, want dat vinden we belangrijk. We hebben het niet over nummers of aantallen; we hebben het over mensen die allemaal hun eigen verhaal hebben. Dat willen we laten horen.”

Dat er werd samengewerkt met het WECF is volgens Van der Pligt logisch: “Energiearmoede treft met name ook vrouwen. Denk aan moeders die er alleen voor zijn komen te staan. Uit recent wetenschappelijk onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat deze groep de kachel gemiddeld 1,5 graad lager heeft staan dan alleenstaande mannen, enkel om alles te kunnen betalen. Ook dit geluid moet gehoord worden.”