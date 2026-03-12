Actie: tachtig keer de Martinitoren op en neer

Foto: Gerard Kobes

Het Spark Team uit Groningen houdt deze vrijdag een bijzondere actie in de binnenstad. Ze lopen die dag tachtig keer de Martinitoren op en neer.

Met deze actie wil Spark 5.000 euro ophalen voor Stichting Laat het Licht Aan. Die stichting zet zich in voor het mentaal welzijn van jongeren. Ze combineert een theatrale voorstelling met educatieve lespakketten en masterclasses om bewustzijn over mentale gezondheid te vergroten en openheid te bevorderen.

Spark wil jonge mensen helpen om hun potentie waar te maken, door hen te ondersteunen in het ontdekken, ontwikkelen, en activeren van die potentie. Spark zegt ook de belangen en context te kennen van organisaties die het samenwerken met deze generatie soms zo moeilijk maakt. De organisatie wil een situatie creëren die tot een win-win leidt.

Het wordt geen stille actie, maar een interactieve actiedag waarbij mensen Spark kunnen uitdagen op de trap, meedoen, verhalen delen en de actie live kunnen volgen. De organisatie heeft de Martinitoren beschikbaar gekregen dankzij Marketing Groningen. De actie duurt de hele dag, van 9.00 tot 19.00 uur.