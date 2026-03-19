Aantal WW-uitkeringen afgelopen jaar afgenomen

Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen is vergeleken met een jaar geleden met 2,9 procent afgenomen. Dat meldt het UWV. Er zijn nu 6.264 mensen met een uitkering.

Wel nam het aantal uitkeringen in het bank- en verzekeringswezen toe. Dat komt mede door de reorganisaties, waarbij landelijk duizenden banen verdwenen. Om kosten te besparen zetten zij in op automatisering en AI. Ook zijn veel regiokantoren verdwenen.

Omdat de arbeidsmarkt erg krap is, verwacht het UWV dat een deel van de mensen die geraakt worden voor de reorganisatie snel weer ander werk vindt.