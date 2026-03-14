A28 dicht richting Groningen na aanrijding met tien voertuigen door hagelbui bij Glimmen

Vanwege een verkeersongeluk waarbij zeker tien voertuigen betrokken zijn, is de snelweg A28 van Assen richting Groningen zaterdagmiddag volledig afgesloten. Volgens Rijkswaterstaat is een plotselinge hagelbui de oorzaak van de aanrijding.

Het ongeluk gebeurde rond 15.40 uur ter hoogte van Glimmen. “Een plaatselijke hagelbui heeft een aantal weggebruikers verrast”, meldt Rijkswaterstaat. Naast de politie en meerdere ambulances kwamen ook de brandweerkorpsen uit Eelde en Vries naar de locatie. De brandweer uit Groningen-stad assisteerde met de grote hulpverleningswagen. Over eventuele gewonden is op dit moment nog niets bekend.

Wegdek wit van de hagel

De oorzaak van de aanrijding is naar alle waarschijnlijkheid de winterse neerslag; op beelden van de locatie is te zien dat het wegdek volledig wit is door de hagel.

Omleiding

Vanwege het ongeluk is de snelweg dicht tussen de afslagen Eelde en Haren. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers de regio te mijden: “Verkeer vanuit Zwolle wordt bij Assen omgeleid via de N33 en de A7.” Hoe lang de afhandeling van het ongeluk en het onderzoek gaan duren, is nog onduidelijk.