75 jaar Donar, live voetbal en twee nieuwe politieke gasten in OOG Sport

Zondag 8 maart viert Donar het 75-jarig bestaan in Martiniplaza. OOG Sport duikt in de uitzending van zaterdag een uur lang in de rijke geschiedenis van de Groningse basketbalclub. Verder is er een live-verslag van Oranje Nassau tegen Buitenpost en schuiven in OOG Sport & Politiek weer twee lijststrekkers aan.

Het speciale Donar-uur is tussen 14:00 en 15:00 te horen op OOG radio. Met verschillende gasten blikt OOG Sport terug op 75 jaar topbasketbal in Groningen en kijkt het uit naar zondag, wanneer de club niet alleen het 75-jarig bestaan viert, maar ook de thuiswedstrijd tegen Union Mons-Hainaut speelt.

Daarna begint de reguliere OOG Sport-uitzending met live voetbal en het laatste sportnieuws. Vanaf 15:00 wordt er geschakeld naar Sportpark Coendersborg, daar speelt Oranje Nassau tegen vv Buitenpost. Oranje Nassau staat tiende in de 1e klasse H, maar het gat met de nummer vier Drachtser Boys is slechts drie punten.

Sport & Politiek

In de serie OOG Sport & Politiek schuiven weer twee politieke gasten aan om te praten over de sportplannen van hun partij. Deze week zijn lijsttrekkers Hans de Waard (SP) en Peter Rebergen (ChristenUnie) te gast. OOG Sport & Politiek is tot de gemeenteraadsverkiezingen iedere zaterdag tussen 17:00 en 18:00 te horen op OOG Radio.