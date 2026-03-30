Studenten duiken in zorgproblemen tijdens grote Gezondheidschallenge

Donderdag 2 april is de Gezondheidschallenge van Health Noord. Zo’n 600 mbo- en hbo-studenten uit Groningen, Friesland en Drenthe komen samen om aan de slag te gaan met actuele problemen in de zorg. Onder andere het DC Terra, Noorderpoort, Alfa-college en de Hanzehogeschool doen mee.

De studenten gaan in teams met verschillende vraagstukken aan de slag op verschillende locaties. Bij Datapoort en GGD Drenthe onderzoeken de studenten hoe ze wachttijden kunnen verkorten en minder zwaar kunnen maken. Andere teams werken samen met organisaties in Friesland. Daar kijken ze hoe technologie en sociale netwerken ingezet kunnen worden om mensen langer prettig thuis te laten wonen.

Goed, bereikbaar en betaalbaar

Het doel van de challenge is om de zorg in het Noorden toegankelijk en betaalbaar te houden. De ideeën van de studenten worden beoordeeld door de opdrachtgevers. Zij letten op of de plannen haalbaar zijn, verschil maken en vernieuwend zijn. De beste ideeën worden verder uitgewerkt. Soms groeien deze uit tot een proef of een echte toepassing in de zorg.

Een eerder voorbeeld zijn minifestivals voor medewerkers in de ouderenzorg in Drenthe. Dit begon als een idee tijdens de challenge en nu worden deze festivals ook echt georganiseerd. Op deze manier dragen de challenges niet alleen bij aan het leerproces van studenten, maar ook aan daadwerkelijke vernieuwing in de zorg.

Over Health Noord

Health Noord zet zich in voor het beschikbaar en betaalbaar houden van kwalitatief goede zorg in Noord-Nederland en het versterken van de innovatiekracht in de regio. Hiervoor zetten negen publiek-private samenwerkingen zich in. De Gezondheidschallenge Health Noord is een terugkerend initiatief dat de samenwerking tussen onderwijs en zorgpraktijk versterkt en studenten voorbereidt op de toekomst van de zorg.